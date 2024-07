«Postazione del 118 indecente: si faccia qualcosa» 

Questione di settimane, forse pochi mesi. Una sistemazione provvisoria, il tempo necessario per trovare un’altra sede. Invece sono trascorsi otto anni e la postazione del 118 della “Mike 20”, spostata dal Brotzu al Santissima Trinità, è ancora lì, in spazi ristretti e abbandonati. E ultimamente è stata sottratta ai soccorritori anche un’altra stanza. Così medici, infermieri e volontari che salgono nelle due ambulanze per salvare vite umane sono costretti a trascorrere il tempo di pausa e riposo in un ambiente del tutto inadeguato.

La denuncia

Alle proteste sollevate più volte dai soccorritori, si aggiunge ancora una volta il Fials Cagliari, con il segretario Paolo Cugliara. «Una sede che doveva essere provvisoria è diventata di fatto definitiva. E i locali sono del tutto inadeguati: abbandonati e indecenti». La postazione della Mike 20 del 118 inizialmente era all’ospedale Brotzu. Poi, nel 2016, il trasferimento in quello che era il vecchio obitorio del Santissima Trinità. Con la promessa che in poco tempo si sarebbe trovata un’altra sede e nuovi locali. «Invece è tutto bloccato. Anzi», ribadisce Cugliara, «recentemente una stanza, usata dal personale nelle poche pause concesse tra un intervento e un altro, e per poter mangiare qualcosa, è stata sottratta. Così le squadre di soccorritori sono costrette a mangiare nei loro letti».

Le ipotesi

In passato sono state prese in considerazioni alcune possibili soluzioni: si è parlato del trasferimento nei locali accanto alla centrale operativa del 118, in via dei Valenzani, oppure nella struttura di via Ausonia, al Poetto. «Non è stato fatto nulla», prosegue Cugliara. «Per questo riporteremo la questione all’attenzione delle istituzioni nella speranza che si arrivi presto a una soluzione definitiva a tutela dei soccorritori che non meritano questo trattamento». (m. v.)

