Postamat rinnovato, disagi finiti 

È stato sostituito il Postamat dell’ufficio postale di via Di Vittorio a San Giovanni Suergiu. Si tratta di un Atm di nuova generazione con sicurezza ad alta tecnologia.

Va sostituire un Postamat vecchio e con numerosi problemi di funzionalità che non permettevano agli utenti di poter usufruire di un servizio efficiente visti i continui guasti e lungaggini nelle operazioni. Soddisfazione da parte della sindaca Elvira Usai. «Finalmente dopo tanti solleciti formali e sulla stampa anche San Giovanni Suergiu ha il suo nuovo e tecnologico Postamat – dice – Un'attesa durata troppo e che non ha certamente agevolato la vita dei cittadini anzi spesso l'ha danneggiata a livello economico a causa dei continui disservizi». Il nuovo dispositivo, dotato anche di un monitor digitale ad elevata luminosità. Prevede anche la possibilità di prelievo in “cardless” tramite smartphone, direttamente dalle App.

