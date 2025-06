Postamat, prelievi e disagi 

Problemi al Postamat di Gonnosfanadiga in via Porru Bonelli. Tre giorni fa, in seguito alla prima segnalazione, c’è stato subito un intervento tecnico da parte di Poste Italiane, ma dopo qualche ora un altro cittadino ha riscontrato nuovi problemi e il giorno dopo un altro guasto ha bloccato le attività dello sportello esterno. Così per tre giorni i disservizi si sono susseguiti e anche ieri qualcuno ha avuto difficoltà in diversi momenti della giornata. «L’Atm risulta funzionante – spiegano da Poste Italiane – ci scusiamo con i cittadini per i temporanei disagi, abbiamo provveduto tempestivamente a sistemare l’Atm. È stato necessario rispettare i tempi tecnici visto che il girato riguardava sia la parte tecnica che il software». Lo sportello risulta costantemente monitorato e dalle Poste assicurano che si occuperanno di verificare la continuità del servizio. «L’Atm di via Porru Bonelli è un dispositivo di nuova generazione installato lo scorso 5 maggio. Oltre alle operazioni di prelievo automatico di contante consente di effettuare il pagamento dei bollettini prestampati delle principali utenze in modo semplice e veloce anche tramite QR, effettuare ricariche telefoniche e carte Postepay, ottenere informazioni sui propri conti correnti come il saldo e la lista movimenti». ( jo. ce. )

