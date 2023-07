Postamat in tilt da giorni 

Da settimane il Postamat di Teulada non eroga denaro contante alla clientela. I più colpiti dal disservizio sono pensionati e anziani, i quali, convinti dall’amministrazione delle Poste a non ritirare la pensione allo sportello ma servirsi delle carte postali, si ritrovano in estrema difficoltà quando hai bisogno di denaro contante.Una situazione che finisce con il provocare lunghe file degli utenti davanti agli impiegati. Il problema si pone pesantemente negli orari in cui gli sportelli sono chiusi.

