Postamat guasto e disagi: protestano gli amministratori 

Il postamat di San Giovanni Suergiu è fuori-uso e questo crea forti disagi alla popolazione.

Dall’inizio dell’estate lo sportello di via Di Vittorio funziona a singhiozzo o si blocca nell’erogazione del contante, costringendo gli utenti a spostarsi in altri paesi. «È inconcepibile – sbotta la sindaca Elvira Usai – che in un paese di circa 6mila abitanti, con un’utenza che d’estate si allarga a turisti e visitatori, si debba avere uno sportello lento e spesso guasto». Più volte, nel corso degli anni, la prima cittadina ha espresso le difficoltà dei suoi concittadini. «A gennaio, a Roma, c’è stato detto che gli uffici e il postamat di San Giovanni Suergiu rientravano in un piano di modernizzazione – prosegue la sindaca – ma ad oggi sono rimaste vane promesse. Se non verrà sostituito il postamat sono disposta ad azioni più forti con la mia cittadinanza, gli utenti pagano e devono avere garantiti i servizi». A segnalare il problema anche Antonio Fanni, consigliere di minoranza e correntista di Poste: «Assurdo che si debba andare a fare le operazioni nei paesi limitrofi per sopperire a uno sportello quasi sempre fuori servizio, obsoleto e la sera inutilizzabile per il sole fronte display che ne impedisce la visuale, l’altro unico sportello automatico è quello del Banco di Sardegna, in cui se non si è correntisti vanno aggiunte le commissioni al prelievo». Da Poste italiane fanno sapere che sono in corso verifiche tecniche.

