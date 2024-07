Postamat guasto, disagi e proteste 

Ancora problemi per il Postamat a San Giovanni Suergiu, disservizi che vanno avanti da tempo a causa di un dispositivo ormai vecchio (e spesso fuori uso) che causa con tempi lunghi per le operazioni.

«Non è possibile continuare così dice Matteo Indeo, residente in paese, è un continuo susseguirsi di problemi, è spesso inagibile oppure si blocca e non ti permette di concludere le operazioni se non con tempi lunghissimi. Per non parlare delle operazioni da effettuare il pomeriggio con il sole che non permette di vedere lo schermo. Spesso sono costretto ad andare Postamat dei Comuni vicini». A lamentarsi è anche la sindaca del paese Elvira Usai: «Da anni abbiamo sollecitato una soluzione che potesse essere definitiva del grave disagio che stanno subendo i cittadini di San Giovanni Suergiu. Purtroppo, sono arrivate sempre solo vane promesse e scarsa attenzione per un bacino importante di utenti come il nostro».

Poste Italiane fa sapere che dalle verifiche fatte negli ultimi 3 mesi «il dispositivo ha operato con sostanziale continuità, e trattandosi di un Postamat non recente è stato inserito nel piano di rinnovamento che prevede la gradualmente l’installazione di nuovi modelli, e si scusa con la popolazione per i disagi recati». (f. m.)

