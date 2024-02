Postamat fuori uso, oggi via ai lavori 

L’apparecchio per il prelievo automatico, l’Atm postamat di Macomer, è fuori uso da diversi mesi. Fare un prelievo in contante non è possibile. Occorre fare la fila davanti allo sportello, oppure recarsi altrove. Un grave disagio che penalizza soprattutto gli anziani. Divampa la protesta. Le segnalazioni ufficiali, inviate alla direzione centrale di Poste Italiane, sono rimaste inascoltate. Il Comune denuncia il caso con una dura presa di posizione del sindaco Riccardo Uda capace di sbloccare la situazione. Ieri sera Poste Italiane annuncia l’avvio oggi dei lavori per la sostituzione dell’apparecchio fuori uso e il ripristino del servizio nel giro di qualche giorno.

La protesta

Le ripetute segnalazioni fatte dal Comune, a nome di tanti utenti, fino a ieri mattina erano cadute nel vuoto. C’erano state interlocuzioni tra gli amministratori comunali e Poste Italiane, per cercare di risolvere il problema. «Abbiamo aspettato i tempi di Poste Italiane pensando che il corretto rapporto fra istituzioni agevolasse la soluzione del problema», sosteneva ieri in un durissima nota il sindaco Uda, che aggiungeva: «Davanti al disinteresse dimostrato è giusto che i cittadini sappiano a chi attribuire le responsabilità». Il sindaco ricordava che il 3 agosto, quando il problema ha iniziato a manifestarsi, in una teleconferenza con la direzione provinciale di Poste Italiane, aveva posto l’urgenza di ripristinare il funzionamento dell’Atm Postamat. In quella circostanza Poste aveva annunciato una profonda ristrutturazione e il potenziamento dei servizi. «Abbiamo atteso mesi - ha aggiunto Uda - lo scorso 15 dicembre abbiamo formalmente scritto alla direzione di Nuoro per ricordare la gravità della situazione e chiederne la risoluzione che ritenevamo non più rinviabile. Che senso abbia programmare straordinari stravolgimenti degli uffici territoriali, come il progetto Polis, quando non si riesce a garantire il corretto funzionamento dei servizi più elementari. Nessuna motivazione tecnica sembra giustificare il comportamento di Poste».

La svolta

In serata Poste rassicura: subito i lavori, servizio in pochi giorni: «L’Atm era già inserito in un piano di sostituzione, l’ufficio postale è inserito nel progetto Polis, verranno effettuati i lavori previsti. C’è grande attenzione verso Macomer».

