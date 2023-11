Postamat fuori servizio, disagi e proteste dei cittadini 

Ufficio postale a Sanluri: da troppo tempo fuori uso il servizio Postamat. Disagi e disservizi che vanno avanti dal primo agosto, quando i cittadini, stanchi delle continue segnalazioni a Poste italiane, senza mai una riposta, si erano rivolte ai loro legali, Massimiliano Podda e Giacomo Cau.

La riposta della direzione è stata tempestiva: «Assicuriamo che la problematica è stata posta al vaglio delle strutture competenti e che è prevista la sostituzione dell’Atm. L’obiettivo è agevolare l’operatività dei servizi e garantire le legittime aspettative della nostra clientela». Tante scuse per i disagi creati, ma di fatto lo sportello automatico è ancora bloccato.

A nulla è servito l’appello del sindaco Alberto Urpi: «Non si può attendere all’infinito. Se il Comune può essere d’aiuto, siamo qui». Nei giorni scorsi un’altra protesta dei cittadini, questa volta raccolta dal capogruppo di minoranza, Salvatore Floris: «Ho constatato personalmente che lo sportello dell’edificio postale di via Roma impedisce il prelievo di contanti, con le difficoltà che ne conseguono per i residenti, costretti a recarsi in altri centri vicini, senza contare chi non ha un mezzo proprio. Assurdo che si paghi un servizio fantasma». (s. r.)

