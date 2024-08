Postamat ancora guasto, denaro esaurito allo sportello  

Disagi continui all’ufficio postale di Lanusei. Il postamat non è ancora stato sostituito e, terminati i contanti anche allo sportello, i cittadini sono stati costretti a spostarsi negli uffici dei paesi vicini. È accaduto nella mattina di ieri, quando alcuni utenti che avevano bisogno di un po’ di liquidità sono entrati alle Poste di via Repubblica e hanno aspettato il loro turno per poi scoprire che erano finiti i soldi. Quindi, a mattinata inoltrata, si sono dovuti recare chi a Ilbono, chi a Elini. Dove per pura sfortuna lo sportello segnalava “prelievo non disponibile” da martedì.

Lo sportello non attivo costringe i clienti Poste italiane a recarsi allo sportello per ogni minima operazione, dal prelievo al pagamento delle utenze, aumentando file e attese, L’azienda, scusandosi, fa sapere: «Poste Italiane comunica che nella giornata di oggi, contraddistinta dal consueto pagamento dei ratei pensionistici, si sono verificati un afflusso di clientela e una richiesta di prelievo superiori ai parametri previsti, che hanno determinato l'indisponibilità, nella prima parte della mattinata, di denaro contante. Sin da subito, il personale della sede si è attivato per il pieno ripristino dell'operatività e che, già nel corso della seconda parte della mattinata, l'ufficio postale di Lanusei ha ripreso l’erogazione delle somme richieste dai clienti».

