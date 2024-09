«Posta a singhiozzo da due anni» 

«Da più di due anni ho problemi con la mia cassetta postale. La posta arriva in ritardo, o non arriva per nulla. Neanche un mese fa ho rischiato la mora sull'ultima bolletta della Tari perché non ho ricevuto la comunicazione dal Comune. Sono salito in Municipio per farmi consegnare il bollettino a mano. L'impiegato mi ha confermato che me la avevano inviata a metà agosto, io non l’avevo ricevuta».

Santa Maria

Comincia così il racconto di Francesco Carboni, pensionato 73enne di Villacidro, residente nella zona rurale di Santa Maria. Il servizio postale, come in altre zone periferiche del paese, è gestito da Poste italiane tramite le cassette modulari installate in diversi punti di consegna in paese. «La mia cassetta», continua Carboni, «è la numero 15, nella via Nazionale. Ogni volta vado lì con la speranza che abbiano migliorato il servizio, che pago regolarmente, ma resto deluso: la cassette versano in condizioni pessime, capita che i portalettere nella fretta non imbuchino bene le lettere. Alcune si trovano per terra perché manca uno sportello, mi è capitato di consegnare lettere ad alcuni vicini, imbucate per errore nel mio sportello».

Il Comune

La problematica sulle cassette modulari, comune ad altri cittadini, era stata denunciata un anno fa anche dal sindaco di Villacidro Federico Sollai, con una diffida a Poste Italiane. Francesco Carboni non si è limitato a far presente la situazione all'amministrazione comunale: ha inviato una segnalazione alla sede centrale di Roma di Poste Italiane, tramite un'associazione di consumatori, chiedendo un intervento immediato per ripristinare la funzionalità del servizio. «Per un paio di mesi è andato tutto bene, poi la posta ha smesso di arrivare», si rammarica il pensionato. «Dalla sede centrale mi hanno risposto con un rimpallo di responsabilità, indicando che il disservizio è dovuto al centro di smistamento locale di San Gavino. A me non interessa di chi è la colpa, voglio avere un servizio efficiente. Mi sento preso in giro, in campagna – parlo per la mia zona - siamo spesso lasciati a noi stessi anche per altri servizi essenziali, dal ritiro della spazzatura fino alla pulizia e illuminazione delle strade. Eppure le tasse le paghiamo come tutti: vorrei non essere considerato un cittadino di serie B solo perché ho scelto di abitare in campagna», conclude.

La società

Poste Italiane ricorda che sul territorio di Villacidro è già in essere un piano straordinario di manutenzione e sostituzione delle cassette modulari con interventi che hanno riguardato finora circa 200 cassette. Al momento non risultano giacenze nella cassetta numero 15 e che a seguito della segnalazione l'azienda ha attivato un monitoraggio della situazione, per prevenire futuri disservizi. «Fondamentale, ricorda Poste Italiane, è che tutti titolari delle cassette abbiano cura di indicare nell'indirizzo sia la cassetta modulare assegnata sia la via dove la stessa è collocata, in modo da agevolare il lavoro dei postini».

RIPRODUZIONE RISERVATA