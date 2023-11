Post velenosi su Facebook, polemiche in Municipio 

«Udite udite!». Inizia così un volantino di poche righe appeso a Sestu qua e là. Dietro c’è la storia di un gruppo Facebook, il “Diario del sestese deluso”, con annesso profilo privato omonimo, entrambi gestiti da anonimi. Il gruppo è stato fondato l’anno scorso e conta 696 membri. Gli argomenti preferiti sono le critiche all’attuale amministrazione comunale, pagelle agli assessori e pure qualche post che fa insinuazioni, poco chiare, sulle relazioni sentimentali di un dipendente comunale.

In questi giorni l’ultimo atto: un volantino sostiene che uno degli utenti più attivi del gruppo e il presidente del Consiglio comunale sestese Antonio Manca siano la stessa persona. Solidarietà è giunta a Manca nell’ultimo Consiglio comunale da parte della consigliera di minoranza Michela Mura, che ha parlato di «metodi fascisti», e dai consiglieri Anna Crisponi e Valentina Meloni. Sul tema, Manca non ha perso tempo nemmeno per negare le accuse del volantino, ma è apparso dispiaciuto per non aver ricevuto solidarietà anche dalla maggioranza e dalla prima cittadina. «Mi aspettavo una presa di posizione su questi e altri fatti incresciosi», si è rivolto alla sindaca Paola Secci «non l’ho avuta e ne prendo atto».

Fuori dall’aula, Manca preferisce non parlarne mentre la sindaca ha invece poi ribadito «l’importanza del ruolo del nostro presidente e la sua affidabilità».

Prende le distanze anche il “Diario”, che in un post inserito nel gruppo afferma di «dissociarsi totalmente» dal volantino ed esprime al presidente «tutta la nostra vicinanza». Il mistero sull’identità del gestore del gruppo rimane.

