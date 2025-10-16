Post social, Capelli a giudizio 

«Mi riferivo a Christian Solinas, non a Eugenio Zoffili che non sapevo nemmeno chi fosse». È questo il chiarimento arrivato ieri in aula da Roberto Capelli, ex deputato ed ex assessore regionale, imputato a Nuoro per diffamazione dopo un post pubblicato nel 2020 durante la gestione dell’emergenza Covid. Il processo è nato dalla querela presentata dall’allora coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili, che si era riconosciuto nel duro attacco social in cui Capelli, pur elogiando l’onestà dell’ex presidente del Senato Roberto Calderoli, definiva con parole non proprio gentili che era stato «inviato a fare il proconsole in Sardegna». Il commento nell’estate del 2020, periodo in cui l’allora presidente della Regione Christian Solinas firmò (per Capelli «sotto pressione di Salvini») il decreto che consentiva la riapertura di discoteche e locali notturni in Sardegna, nonostante le preoccupazioni legate alla pandemia. Poco dopo, l’Isola registrò un aumento significativo dei contagi, facendo esplodere le polemiche. Capelli volle distinguere l’atteggiamento di Calderoli - che aveva chiesto scusa ai sardi per i focolai causati dai turisti - da quello di altri esponenti del partito. Nel farlo, però, usò espressioni ritenute offensive e non circoscritte, scatenando la reazione di Zoffili.

