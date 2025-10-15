VaiOnline
Washington.
16 ottobre 2025 alle 00:13

Post razzisti e antisemiti, bufera negli Stati Uniti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Washington. Amore per Hitler, invocazione delle camere a gas per i nemici politici, apprezzamento per la schiavitù, insulti per i neri. Sono solo alcuni dei 28mila post di una chat di gruppo su un canale Telegram privato tra giovani leader repubblicani, molti seguaci di Charlie Kirk. A svelarla è stata Politico, sollevando una bufera nel Grand Old Party con dimissioni e licenziamenti immediati degli interessati, che si sono scusati evocando però manipolazioni o vendette di avversari interni. Le condanne sono state bipartisan, con l’eccezione di JD Vance. Il vicepresidente ha preferito spostare l’attenzione sul candidato democratico alla carica di procuratore generale della Virginia, Jay Jones, e sul suo sms a un collega in cui diceva che avrebbe preferito sparare all’allora speaker della Camera statale piuttosto che a Hitler e si augurava la morte dei suoi figli. «Questo è molto peggio di qualsiasi cosa detta in una chat universitaria, e l’uomo che l’ha scritto potrebbe diventare il procuratore generale della Virginia», ha scritto Vance postando su X uno screenshot dell’sms.

Un po’ come quando Donald Trump, dopo gli scontri di Charlottesville nel 2017 in cui un suprematista bianco investì e uccise un manifestante antifascista, disse che i violenti, come le persone perbene, erano «da entrambe le parti», evitando di condannare i suprematisti e suggerendo un’equiparazione morale con gli antirazzisti. Secondo molti è stato l’avvento del tycoon e della sua retorica incendiaria, violenta, politicamente scorretta a sdoganare una latente cultura razzista, antisemita, xenofoba, omofoba.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 