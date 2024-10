Post offensivo, denunciati in quindici 

Quindici persone sono state segnalate alla Procura di Tempio per un post comparso nei giorni scorsi su una pagina Facebook. Procede il personale del Commissariato di Olbia e della Digos. Il posto contiene una velata minaccia e insulti al presidente del Consiglio Comunale di Olbia e avvocato, Marzio Altana. Dopo la prima attività che ha riguardato l’identificazione del titolare presunto della pagina, un olbiese di 45 anni, al quale è stata contestata la diffamazione aggravata, ora la Polizia di Stato procede nei confronti delle persone che hanno “approvato” con un “mi piace” il post diffamatorio e in qualche caso hanno anche commentato favorevolmente il contenuto offensivo della pagina Facebook. Nei giorni scorsi Marzio Altana è stato sentito dal personale del Commissariato. Ora sono in corso le indagini della Polizia Postale per risalire al titolare della pagina con assoluta certezza, anche se appare ormai chiaro che si tratta di un profilo di un conoscente della presunta vittima.

Sarebbero stati identificati, tra gli utenti che hanno commentato e indirizzato i “mi piace” al post, diverse soggetti che in passato sono stati denunciati per insulti e diffamazione aggravata ai danni del sindaco, Settimo Nizzi.

