Post del Comune per il ristorante: è polemica 

A San Gavino Monreale apre un nuovo ristorante, ma si accende subito la polemica. Il motivo? La notizia dell’apertura viene pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Comune con la foto del titolare Jin Xiany Ang, della consigliera comunale Rinella Secci, del vice sindaco Nicola Ennas e dell’assessore Libero Lai. Ad andare su tutte le furie sono molti commercianti per la disparità di trattamento e alcuni consiglieri comunali: viste le reazioni la notizia dell’apertura dell’attività “Panda Sushi” è stata rimossa dalla pagina.

La critica

Non risparmia critiche il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «La voglia di apparire a tutti i costi di alcuni rappresentanti dell’amministrazione ha fatto perdere loro, anche in questa occasione, il senso di imparzialità e correttezza che dovrebbe ispirare l’agire del Comune. Utilizzare la pagina social ufficiale del Municipio per sponsorizzare una nuova attività non sarebbe di per sé sbagliato se questa politica e trattamento fossero stati utilizzati per ogni apertura. Invece una cosa simile non è mai accaduta in passato. Anche l’opportunità di iniziare questa prassi con un locale di proprietà della famiglia di un assessore (Libero Lai) avrebbe dovuto imporre una maggiore cautela. Con queste iniziative si spera di colmare gli anni di immobilismo politico ai danni dell’intera popolazione».

La replica

Anche molti commercianti giudicano scorretto questo modo di fare, ma l’assessore Libero Lai prova ad andare oltre: «Abbiamo accettato l’invito formale dei gestori. In un momento critico per la situazione del nostro commercio poco tutelato, c’è solo da gioire quando apre una nuova attività e ancora di più quando quelle esistenti resistono. L’invito che ancora una volta faccio è quello di andare a consumare una colazione la mattina nei nostri bar, un pranzo o una cena nei nostri ristoranti e fare la spesa nelle nostre attività. Dalle tastiere dei pc non le aiutiamo, tanto meno con le polemiche». Cauto il sindaco Carlo Tomasi che ha fatto poi eliminare il post: «Lo abbiamo rimosso prontamente per evitare polemiche e chiedo venia. Però devo sottolineare che ho sempre partecipato (spesso in fascia) all’apertura di nuovi locali. Credo che l’amministrazione debba incoraggiare sempre tutte le attività commerciali. Cerchiamo di prendere il caffè e fare i nostri acquisti in paese».

L’assessora

Vuole essere imparziale ed evitare favoritismi l’assessora alle Attività produttive Silvia Mamusa: «Tutte le nostre attività devono essere sostenute e incoraggiate allo stesso modo, con la nostra disponibilità, la nostra presenza e la scelta di acquistare quanto più possibile nelle realtà economiche locali. Il benessere diffuso favorisce la crescita di una comunità. Stiamo vivendo un periodo di grande crisi economica, l’inflazione determina un aumento dei prezzi a cui non corrisponde l’adeguamento dei salari, pertanto la capacità di spesa si riduce, i timori e l’instabilità economica portano le famiglie a maggiori cautele negli acquisti», conclude l’assessora.

