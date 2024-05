Post contro Schlein, bufera su dirigente FdI 

In un post su X aveva pubblicato, affiancate, la foto di Elly Schlein e la ricostruzione fatta al computer di una donna di Neanderthal, aggiungendo un commento sprezzante: «Separate alla nascita». L’autore del post è Luigi Rispoli, vice presidente del coordinamento cittadino di Napoli di Fratelli d’Italia: ma se il suo intento voleva essere scherzoso, non ha centrato l’obiettivo. Travolto da una marea di critiche, alla fine si è dovuto scusare. Anche se, nel farlo, ha scaricato la responsabilità sui chi collabora con lui nella gestione dei profili social: «A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a @ellyesse», ha scritto l’esponente di FdI.

La beffa sessista contro la segretaria nazionale del Pd ha fatto ancora più scalpore perché Rispoli è stato nominato pochi mesi fa dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in un organo di consulenza del ministero: «Sangiuliano si scusi, prenda le distanze e rimuova Luigi Rispoli dalla Commissione consultiva per il Teatro», ha chiesto infatti Irene Manzi, capogruppo del Pd nella commissione Cultura della Camera.

