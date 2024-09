«Posso batterti»: oggi agli Us Open Fritz sfida Sinner 

Sarà Taylor Fritz a provare a riportare gli Us Open a casa e regalare di nuovo un titolo Slam agli Stati Uniti. Dopo il successo di venerdì notte su Frances Tiafoe (domato in 5 set, 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1), il coaliforniano, alla prima finale Slam, affronterà il n.1 al mondo Jannik Sinner: «Sono fiducioso e so che non sarò così teso. So che quando gioco bene posso battere chiunque», le parole dello statunitense. «Con Jannik sarà diverso, giocherò da sfavorito. Ma contro di lui mi sono sempre ben comportato. L'ultima volta ho perso in 3 set a Indian Wells e il bilancio dice 1-1. Il traguardo? Per L'America è una grande cosa, penso che faccia capire che stiamo provando a vincere uno Slam. Siamo una generazione di ottimi giocatori che sta crescendo».

Si giocherà stasera con inizio alle 20 locali, cioè alle 2 di notte in Italia, dove i tifosi dell’altoatesino sono pronti a puntare la sveglia per vederlo. Nella semifinale con Jack Draper (dalle 21) Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis hanno raccolto 820 mila spettatori medi in Total Audience e 2,3 milioni di spettatori unici (quest'ultimo dato non include le visioni su Sky Go). Per quanto riguarda Supertennis quella tra Sinner e Draper è stata la partita più vista nella storia della tv della Federazione italiana tennis (nonostante in contemporanea su Rai 1 ci fosse Francia-Italia di calcio) con 744.010 spettatori medi e quasi due milioni (1.981.918) di contatti unici.

Ecco l’Italdavis

Il rovescio della medaglia è che Sinner non poitrà essere disponibile per il girone di qualificazione alle Finals di Coppa Davis, a Bologna da martedì a domenica. Filippo Volandri ha quindi convocato Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, rinunciando anche a Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Torna Matteo Berrettini (non giocava dall'edizione 2022) e debutta Flavio Cobolli. Scelte «frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti», ha spiegato il capitano. «Jannik ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell'impegno di Bologna ma, in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero». Prima sfida mercoledì contro il Brasile, poi venerdì il Belgio e domenica l'Olanda.

RIPRODUZIONE RISERVATA