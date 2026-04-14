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Decimomannu.
15 aprile 2026 alle 00:17

«Possibili i cortei funebri a piedi, ma il parroco avvisi il Comune» 

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Il ritorno dei cortei funebri a piedi accende il dibattito politico a Decimomannu. Dopo l’interrogazione urgente presentata dal gruppo di minoranza “CresciAmo”, che chiede il ripristino della storica tradizione per onorare i defunti, è arrivata la replica della sindaca Monica Cadeddu.

L’opposizione ha ricordato come la processione dalla chiesa al cimitero sia un momento di «riflessione collettiva e solidarietà», una consuetudine interrotta solo durante il periodo Covid e mai più ripresa regolarmente. Sul punto è stata netta la consigliera Anna Paola Marongiu: «Chiediamo il ripristino di questa pratica nel rispetto del lutto delle famiglie; la presenza affettuosa dei concittadini esprime un gesto di vicinanza fondamentale nel momento dell’ultimo viaggio». Secondo i consiglieri, l’attuale dotazione della Polizia locale sarebbe già sufficiente a garantire l’ordine pubblico. La prima cittadina ha precisato che non esiste alcun divieto formale: «L’amministrazione non ha mai ostacolato i cortei», ha chiarito Cadeddu. Il vero nodo resta la carenza di organico: «Nonostante l’innesto di due nuovi agenti, il servizio potrà essere garantito con almeno due unità solo nei giorni feriali e compatibilmente con le emergenze».

Per rendere fattibile il ripristino, la sindaca ha indicato una strada: «Sarà fondamentale una comunicazione tempestiva da parte del parroco al Comando per organizzare la viabilità». La sfida ora è conciliare la sicurezza stradale con il sentito richiamo alla tradizione espresso dai banchi della minoranza. ( sa.sa. )

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