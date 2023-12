Possibili disagi per i residenti durante i lavori alla rete idrica 

Oggi le squadre di Abbanoa dovranno eseguire un intervento di manutenzione straordinaria della condotta adduttrice “Dorsale Sulcis”. I lavori, si legge in una nota, riguarderanno un tratto di acquedotto in località Is Porcus nel Comune di Perdaxius. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere l’esercizio dell’acquedotto anche se un piano di manovre di rete e utilizzo delle scorte dei serbatoi d’accumulo urbano consentirà di contenere quanto più possibile le interruzioni. L’acqua dovrà essere staccata, dalle 8 alle 17, nelle località alimentate direttamente dalla dorsale principale e cioèi Is Porcus, Is Pillonis, Is Senis, Is Gannaus e Is Gadonis, Is Atzoris e San Simplicio. Info all’800.022.040. (m. g. p.)

