Possibile ingrandire la casa acquistando spazi del Comune 

Il Comune dà il via alla manifestazione d’interesse per permettere ai cittadini residenti di acquistare altro spazio per eventuali ampliamenti delle case nella località Scraponi. In questo caso si parla di edilizia “economica e popolare”. Due le scelte che si presentano ai residenti interessati: «La possibilità di presentare istanze per l’acquisizione di nuova volumetria nei lotti per l’ampliamento oppure il frazionamento della stessa, sulla base del piano vigente». L’incremento volumetrico e l’eventuale frazionamento dell’unità immobiliare non dovrà stravolgere la tipologia edilizia. In ogni caso, l’intervento dovrà essere realizzato sulla base della normativa vigente del Peep (Piano di edilizia economica popolare). Inoltre è previsto un limite massimo di volumetria acquisibile di 150 metri cubi. «Il costo di assegnazione al libero mercato è pari a 60,80 euro al metro cubo», come specificato nella manifestazione.

Le domande potranno partire il 30 maggio e dovranno pervenire entro il 30 giugno, alle 13. Non è la prima volta che si parla delle case popolari sorresi nella zona Scraponi: il Tar aveva sentenziato a novembre che Area avrebbe dovuto riconoscere al Comune 329 mila euro per il valore dei terreni sui quali sorgono circa 90 case popolari. A fine febbraio il sindaco Massimo Pinna aveva annunciato che l’azienda regionale aveva fatto ricorso: «Ce lo aspettavamo, succede sempre in questi casi».

