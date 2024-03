Sassari. «Abbiamo vinto le gare dove non avevamo niente da perdere, ora affrontiamo quelle che dobbiamo vincere». Il coach Nenad Markovic sa che dopo il sorprendente tris contro le big del campionato, la trasferta di Trento nasconde insidie maggiori dal punto di vista emotivo e motivazionale. E aggiunge subito: «Sono convinto che possiamo vincere a Trento». L'anticipo di sabato in casa della Dolomiti Energia (ore 20.30) vale tantissimo in ottica salvezza (con un successo è praticamente fatta) e soprattutto playoff. Bissare la vittoria dell'andata, 80-73, varrebbe il 2-0 da utilizzare in probabile arrivo a parimerito tra più formazioni.

L'avversaria

Trento ha viaggiato forte nei primi due mesi, poi è incappata in 5 sconfitte consecutive, si è rialzata, ma anche in casa, dove aveva sempre vinto, ha stentato, facendosi superare da Treviso, Brescia e Milano. La squadra di Galbiati è la migliore del campionato nei rimbalzi offensivi: 11,3 di media grazie anche all’apporto delle ali Grazulis e Udom. Trento è poi seconda per stoppate (quasi 4 a partita) e seconda negli assist (20). Le responsabilità offensive sono distribuite fra dieci giocatori: Grazulis è il più prolifico con 14 punti e ottime percentuali al tiro da due e da tre. Coach Markovic spiega le chiavi del match: «Dobbiamo fare tante cose buone in difesa, attenzione a rimbalzo, curare la transizione e soprattutto controllare il ritmo, quando siamo riusciti a farlo abbiamo battuto qualsiasi avversaria. Loro giocheranno con molta aggressività, noi dobbiamo essere ordinati e disciplinati».

Sensazioni positive

Il nuovo allenatore della Dinamo rivela l'aspetto che più l'ha colpito della squadra: «Dei ragazzi mi è piaciuta l'attitudine positiva al lavoro durante la settimana e la capacità di rispondere nel momento più difficile, sempre col sorriso». Spiega anche come si è lavorato: «Nelle settimane scorse abbiamo messo tante cose dal punto di vista tattico ma i ragazzi hanno risposto bene. Abbiamo qualche acciacco dopo queste partite contro le top team che sono state dispendiose, per questo ho dato mezza giornata di riposo, le energie saranno fondamentali». Nessun proclama sugli obiettivi: «Ancora guardiamo alla singola partita con la consapevolezza che in questo campionato non ci sono gare scontate e che tutte sono motivatissime, l'unica differenza è negli obiettivi».

