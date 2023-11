Possiamo essere eroi, anche solo per un giorno 

We can be heroes, just for one day . L’estratto di una delle canzoni più belle di David Bowie, scelto da Zappa per condividere su Instagram il suo stato d’animo una manciata di minuti dopo Cagliari-Genoa, può davvero diventare la colonna sonora di una squadra dove tutti, a turno, si stanno prendendo la scena. Proprio come nella seconda parte della passata stagione in B, e forse non è un caso. Effetto Ranieri, assai probabile. Da Luvumbo (che ha salvato la bandiera in tempi di magra) a Zappa appunto (primo gol in Serie A), passando per Pavoletti (intramontabile bomber quando tutto sembra ormai perduto), Lapadula (sempre lui), soprattutto Viola (l’uomo della provvidenza), così pure Petagna (spirito di sacrificio e assist pesanti), in extremis Scuffet (una sola vera grande parata in quattro partite, l’altro ieri nel finale, ma preziosa come il pane). Possiamo essere eroi, solo per un giorno. O per l’eternità. Perché le emozioni vissute nella settimana appena conclusa hanno già trovato un posto speciale nel cuore dei tifosi e fanno la storia più dei numeri. Perché tutti sono protagonisti ma nessuno è indispensabile in questo gruppo costruito chirurgicamente in estate e anche chi sta a lungo fuori - per un brutto infortunio o semplicemente per scelta tecnica - sa che prima o poi può arrivare il suo momento. E quando questo succederà, sarà indimenticabile. Per lui e per il Cagliari.

Gol scritti nel destino

«Se prima il Cagliari era solo Luvumbo-dipendente, in generale lo è di chi è protagonista e decisivo quel giorno specifico». Ranieri, del resto, più di altri conosce le potenzialità della sua rosa e certe intuizioni - che magari alla lettura delle formazioni allo stadio possono sembrare sorprendenti - hanno sempre un filo logico e arrivano da lontano, da quando allenatore e società hanno scelto di affrontare la Serie A con questo gruppo di lavoro. Zito pigliatutto, brillava anche quando il Cagliari brancolava nel buio. Resta il miglior cannoniere con tre reti e non a caso gioca sempre e comunque. Ma il simbolo della rinascita rossoblù è senza dubbio Viola, a Salerno e ogni volta che è subentrato, in campionato come in Coppa Italia. Una sentenza. Anche se quel che ha fatto Pavoletti tra il 94’ e il 96’ di Cagliari-Frosinone (inequivocabilmente la partita della svolta) non ha eguali. Proprio lui poi, che non segnava dalla magica notte di Bari e sembrava essere scivolato nelle gerarchie con tutta questa concorrenza. Più o meno la stessa emozione l’ha vissuta Lapadula tre giorni dopo a Udine in Coppa entrando nel finale dei tempi regolamentari e realizzando al 120’ il gol della qualificazione. Reduce da un intervento alla caviglia, non giocava dalla passata stagione e meglio non poteva festeggiare il rientro in campo.

Il calcio operaio al potere

Curiosamente, sia Pavoletti che Lapadula sono rimasti in panchina dall’inizio alla fine domenica nel match col Genoa. Sul finale hanno lasciato la scena a Petagna, secondo assist decisivo in cinque giorni, e a Oristanio, che dopo aver segnato il primo gol in A al Frosinone riaprendo una partita già chiusa e sigillata dai ciociari, contro il Genoa ha spianato la strada a Viola, ancora lui. L’eroe stavolta non è stato, però, un giocatore offensivo, ma un terzino, che rappresenta più il calcio operaio quindi. Eroe per un giorno, eroe per sempre.

