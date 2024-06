Possesso di armi, Hunter Biden colpevole 

Washington. La First Lady degli Stati Uniti, occhiali neri e sguardo basso, che esce da un tribunale mano nella mano con il First son degli Stati Uniti appena condannato per tre reati federali. È la fotografia che racconta meglio un evento senza precedenti: Hunter Biden è stato giudicato colpevole per tutte e tre le accuse a suo carico nel processo per l’acquisto e il possesso di un’arma nonostante la dipendenza dalle droghe e ora rischia fino a 25 anni di carcere. La prima volta nella storia americana per il figlio di un presidente in carica e a soli sei mesi dalle elezioni.

La pena

Rispetto al procedimento a New York contro Donald Trump, quello a carico di Hunter è filato piuttosto liscio ed è durato poco: la giuria ha raggiunto il verdetto unanime in sole tre ore e senza nessun dubbio sulla colpevolezza di Hunter. Tuttavia non sono mancati momenti drammatici, come la testimonianza della vedova del fratello Beau, che ha fatto sparire la pistola, o quella della figlia Naomi che, invano, ha provato a convincere i 12 giurati che il padre era “pulito” quando nel 2018 acquistò la famigerata arma. Invece lo hanno giudicato colpevole di aver mentito sui due moduli federali da compilare per poter effettuare l’acquisto e di aver posseduto e portato con sé il revolver nonostante l’abuso di crack, cocaina e altre droghe pesanti. Ora rischia fino a 25 anni di carcere e una multa da oltre 700.000 dollari ma non avendo precedenti è probabile che la sua pena sarà ridotta e prima ci sarà l’appello. «Sono più grato per l’amore ricevuto dalla mia famiglia che deluso per l’esito del processo», ha dichiarato Hunter. Normalmente la sentenza è prevista 120 giorni dopo il giudizio, a pochi giorni dal voto di novembre per le presidenziali americane.

Lo scontro

Il commander-in-chief ha già assicurato che non intende graziare il figlio e lo ha ribadito subito dopo la sentenza. «Accetto l’esito del procedimento penale e continuerò a rispettare il processo giudiziario», ha detto Biden sottolineando di «essere il presidente ma anche un papà. Io e Jill ci saremo sempre per Hunter. Siamo orgogliosi di lui». Una dichiarazione accorata in un momento molto complicato per la famiglia e per il presidente. Una fase delicata anche in chiave elettorale ma che potrebbe non avere un effetto del tutto negativo sulla campagna del democratico. Dopo mesi, infatti, che Trump accusa Biden di aver strumentalizzato la giustizia contro di lui, ora il presidente può ribadire con più forza e convinzione che «nessuno è al di sopra della giustizia», neanche suo figlio. Il verdetto è una «distrazione dai veri reati della famiglia Biden, che ha rastrellato decine di milioni di dollari da Cina, Russia e Ucraina», ha affermato Donald Trump commentando il verdetto.

