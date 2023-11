Positivo all’alcoltest, denunciato  

Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza, è il bilancio (sul piano delle sanzioni) del pauroso scontro frontale avvenuto mercoledì scorso, in tarda serata, a pochi chilometri da Olbia, nella località Sole Ruju. Il personale della polizia stradale di Olbia era intervenuto sulla Statale 125 per soccorrere, insieme ai vigili del fuoco e ai medici del 118, le persone coinvolte nel frontale. Per estrarre dalle lamiere delle auto i feriti, due giovani, sono stati necessari divaricatori e cesoie. A distanza di tre giorni, la Polstrada ha sanzionato uno dei due ragazzi coinvolti. Il giovane era alla guida della sua utilitaria e aveva un tasso alcolico doppio rispetto a quello previsto dalla legge. La seconda persona ferita, che era alla guida dell’altra auto, è risultata negativa a tutti i test. L’incidente è stato estremamente pericoloso, le auto nell’impatto sono andate distrutte.

RIPRODUZIONE RISERVATA