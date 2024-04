Posidonia, velelle e palle marine invadono le spiagge 

Velelle, montagne di posidonia e palle marine. Tante spiagge dell’Oristanese accolgono così i primi bagnanti della stagione. Chi pensava di sdraiarsi in riva al mare per godersi i primi raggi solari dovrà tener conto di questa situazione. La spiaggia di San Giovanni di Sinis, territorio di Cabras, da pochi giorni è invasa dalle velelle, chiamate anche meduse blu: sono organismi che durante le burrasche primaverili vengono spinti verso riva dai venti forti. Alcuni esemplari sono finiti anche nei balconi delle abitazioni della borgata. Le velelle, conosciute con il nome di barchette di San Pietro, hanno invaso anche la costa di Arborea e quella di Santa Giusta. Lo spiaggiamento non ha alcuna conseguenza dannosa, l’unico aspetto negativo è rappresentato dal cattivo odore quando si decompongono.

Nella spiaggia di Santa Giusta da pochi giorni c’è anche una lunga distesa di palle marine. Nella costa di San Vero Milis invece, lungo la spiaggia di Putzu Idu e Mandriola, ormai da settimane sono presenti enormi accumuli di posidonia. Un problema per chi vorrebbe raggiungere la riva. Sono preoccupati i titolari delle strutture ricettive. In molti quest’anno potrebbero cambiare zona proprio per l’invasione delle alghe.

