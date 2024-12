Posidonia, un’altra tappa verso l’impianto 

Mentre l’impianto per il trattamento della posidonia in esubero è in fase avanzata di realizzazione, il Consorzio industriale ha bandito la gara per la “messa a riserva” ovvero il grande piazzale progettato per ricevere il materiale vegetale raccolto nelle spiagge. I lavori ammontano a circa due milioni di euro.«Si sta giungendo al termine di un lavoro proposto e fortemente voluto dalla nostra amministrazione che, coinvolgendo con un protocollo d’intesa la Provincia e il Consorzio Industriale, ha visto ottenere 5 milioni di euro di fondi Pnrr per l’impianto di trattamento e 2 milioni per la messa a riserva dalla Regione», commenta soddisfatto l’ex sindaco Mario Conoci: «Sette milioni che consentiranno di risolvere definitivamente il “problema” del fenomeno naturale dello spiaggiamento della posidonia sui nostri litorali, e di farlo in modo virtuoso e rispettoso dell’ambiente». Infatti il processo prevede che la posidonia raccolta in spiaggia, ricca di sabbia (circa il 40% del volume) ma anche di inquinanti venga lavata e desalinizzata rendendola adatta per un uso in agricoltura o in bioedilizia; inoltre, le tonnellate di sabbia igienizzata potranno essere riposizionate esattamente sulla spiaggia di prelievo, contribuendo a mitigare notevolmente i fenomeni erosivi che impoveriscono i litorali, ed infine le plastiche saranno avviate al riciclo. (c.fi.)

