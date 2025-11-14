VaiOnline
Alghero.
15 novembre 2025 alle 00:31

Posidonia, riprende la pulizia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’impianto per il trattamento della posidonia nell’area industriale di San Marco non è ancora pronto e, anche quest’anno, i carichi raccolti lungo il litorale algherese devono essere trasportati a Quartu, nell’unico centro in grado di recuperare la preziosa sabbia da reimmettere negli arenili. Prosegue comunque l’impegno dell’amministrazione Cacciotto per la tutela del litorale. In settimana sono ripresi i lavori di asporto della posidonia, destinata al trattamento che restituisce la sabbia pulita.

Dopo i primi interventi dell’anno (circa 1350 tonnellate di posidonia rimosse da gennaio a giugno e oltre 400 tonnellate di sabbia riportate sulle spiagge), le operazioni puntano ora ad aumentare i quantitativi e ad allungare la spiaggia di San Giovanni, fino a restituire un arenile completamente pulito. Il Servizio Ambiente ha impegnato circa 500 mila euro per il potenziamento della gestione della posidonia, tema al centro anche del recente G20 Spiagge, dove l’Amministrazione ha condiviso criticità e soluzioni con altre città costiere. «È positiva - dice l’assessore Raniero Selva - l’introduzione dello status di città balneare, ma serve rivedere la norma che considera la posidonia un rifiuto, riconoscendone il valore di biomassa naturale utile alla difesa delle spiagge». (c. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Giunta, la staffetta tra Satta e Agus diventa un giallo

Slitta ancora il cambio all’Agricoltura, oggi confronto Progressisti-presidente 
Roberto Murgia
L’intervista

«Le strade? Più intelligenti dei nostri errori»

«Michele non avrebbe mai sopportato che la rassegnazione bloccasse il paese: ora servono fatti» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 
Francesco Pinna
La trasmissione

Malattie reumatologiche, percorsi di cura adeguati caso per caso

La qualità della vita dei pazienti può essere gravemente limitata 
Protesta

Studenti in piazza, scontri e tensioni

Manifestazioni in 50 città italiane (anche a Cagliari): «Siamo in ventimila» 
Il conflitto

Mosca scatena l’inferno su Kiev

Almeno 6 vittime nell’attacco alla capitale, anche due bambini tra i 35 feriti 