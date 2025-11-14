Posidonia, riprende la pulizia 

L’impianto per il trattamento della posidonia nell’area industriale di San Marco non è ancora pronto e, anche quest’anno, i carichi raccolti lungo il litorale algherese devono essere trasportati a Quartu, nell’unico centro in grado di recuperare la preziosa sabbia da reimmettere negli arenili. Prosegue comunque l’impegno dell’amministrazione Cacciotto per la tutela del litorale. In settimana sono ripresi i lavori di asporto della posidonia, destinata al trattamento che restituisce la sabbia pulita.

Dopo i primi interventi dell’anno (circa 1350 tonnellate di posidonia rimosse da gennaio a giugno e oltre 400 tonnellate di sabbia riportate sulle spiagge), le operazioni puntano ora ad aumentare i quantitativi e ad allungare la spiaggia di San Giovanni, fino a restituire un arenile completamente pulito. Il Servizio Ambiente ha impegnato circa 500 mila euro per il potenziamento della gestione della posidonia, tema al centro anche del recente G20 Spiagge, dove l’Amministrazione ha condiviso criticità e soluzioni con altre città costiere. «È positiva - dice l’assessore Raniero Selva - l’introduzione dello status di città balneare, ma serve rivedere la norma che considera la posidonia un rifiuto, riconoscendone il valore di biomassa naturale utile alla difesa delle spiagge». (c. f.)

