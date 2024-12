Posidonia, fondi a rischio 

«Alghero produce il 60 per cento di posidonia in esubero dell'intera Sardegna. Serve una norma speciale, solo per noi». Così l’assessore all’Ambiente, Raniero Selva, risponde alle preoccupazioni sollevate circa il rischio, per l’ente locale, di perdere i finanziamenti regionali per la gestione del fogliame che si riversa lungo i litorali. Noi Riformiamo Alghero, Fratelli d’Italia e Forza Italia, infatti, hanno fatto notare che la giunta Todde, con una recente delibera, ha scelto di privilegiare i Comuni che riposizionano la posidonia in spiaggia, scelta che penalizza gravemente Alghero che, invece, ha scelto di trasformarla in una risorsa, con il nuovo impianto di San Marco, pronto a maggio 2025, in tempo per la stagione estiva. L’allarme lo ha lanciato per primo il capogruppo di Noi Riformiamo, Gianni Martinelli: «La giunta regionale ha stabilito le nuove modalità di accesso ai contributi penalizzando, di fatto, Alghero». I fondi regionali solitamente ammontano ad un totale di 500mila euro dei quali nel febbraio 2024 Alghero ne ricevette 370mila. «È tutto sotto controllo – assicura l’assessore Selva – sono certo che il dialogo con la Regione porterà i suoi frutti».

Economia circolare

Il Consorzio industriale di Sassari, intanto, sta seguendo il cantiere nell’area di San Marco. Sulla struttura sono stati investiti 5milioni di euro reperiti nell’ambito del Pnrr. «Inizialmente contavamo di chiudere i lavori entro ottobre 2024, ma si è resa necessaria una proroga e la consegna è slittata alla prossima primavera», spiega il presidente del Consorzio industriale, Valerio Scanu. «Ci assiste la ditta che lo ha progettato – continua – che poi è la stessa che gestisce l’impianto di Quartu. I nostri dipendenti verranno affiancati dai loro, nella prima fase di avvio». Nel frattempo è stata bandita la gara per la “messa in riserva”, cioè per la creazione di uno spazio attrezzato dove poter depositare la posidonia in esubero, suddivisa per luogo di provenienza, «perché la sabbia ricavata dovrà tornare nel suo sito d’origine», precisa Scanu. «Sarà una economia circolare. Dai cumuli di posidonia - aggiunge - verrà liberata la sabbia e la restante parte, circa il 30 per cento, eliminate plastiche e rifiuti, sarà destinata all’agricoltura o all’edilizia come materiale isolante. Ci sono aziende interessate».

RIPRODUZIONE RISERVATA