Posidonia, esecutivo in ritardo perde 54mila euro 

Il Comune di Alghero ha tardato troppo nel mandare la richiesta di finanziamento per la gestione della posidonia spiaggiata in esubero e così ha perso oltre 50mila euro di risorse. Lo fa sapere il segretario cittadino del Psd’Az, Giuliano Tavera, spiegando che la scadenza della domanda era stata fissata all’otto novembre scorso. «Il Comune ha presentato la domanda oltre il termine previsto – svela Tavera – e non è rientrato in graduatoria per l’assegnazione dei contributi>. La Regione, fortunatamente, ha comunque provveduto al recupero delle domande tardive, perché in cassa erano rimasti circa 278mila euro. «Per il Comune di Alghero, a fronte di una richiesta complessiva di contributi pari a 332mila euro la Regione ha valutato la richiesta ammissibile per l’intero importo richiesto, concedendo al comune la somma residua», fa sapere il segretario del Psd’Az. «Se non fossero avanzati fondi, il Comune di Alghero non avrebbe avuto alcun finanziamento e la presentazione tardiva della domanda ha, comunque, causato una perdita di circa 54mila euro». Tavera si augura che non si ripetano più errori di questo tipo, «poiché vicende del genere potrebbero causare danni economici per il nostro Comune peggiori di quanto avvenuto in questa occasione».