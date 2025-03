Posidonia a Punta Negra 

I cumuli di posidonia in esubero non rappresentano un bel biglietto da visita per la città. Così il segretario cittadino del Psd’Az, Giuliano Tavera, chiede al sindaco di provvedere. «L’annoso problema della posidonia spiaggiata rappresenta per la nostra città un danno di immagine che una località turistica non può permettersi», scrive Tavera sottolineando che le operazioni di rimozione delle cosiddette alghe «devono essere effettuate tempestivamente al fine di rendere le nostre spiagge fruibili per i residenti e i turisti». Negli anni i siti di stoccaggio a ridosso dei litorali sono cresciuti a dismisura e, «sebbene sia in fase di realizzazione l’impianto di trattamento e trasformazione della posidonia nella zona industriale di San Marco – prosegue il segretario del Psd’Az - purtroppo ad oggi la struttura non è ancora operativa ed è, quindi, necessario intervenire con celerità alla rimozione di quanto stoccato nei nostri litorali». Il dito puntato sulla piccola spiaggia di Punta Negra. «Parliamo di una spiaggia che da anni non è più accessibile e fruibile poichè gli accumuli della posidonia hanno ormai cancellato sia l’arenile che l’area antistante», denuncia Tavera. «Auspichiamo, pertanto, che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente». (c.fi.)

