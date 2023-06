Posata la pietra “Siste viator” 

Nel giorno della festa patronale di San Giovanni Battista, la comunità sedilese ha accolto il gruppo dei camminanti facenti parte dell’associazione “Il Cammino di Bonaria”, presenti per la posa e la benedizione delle pietre “Siste Viator” , a Bolisai (luogo simbolico anche del pellegrinaggio dei bonesi in occasione dell’Ardia), presso la statua di San Costantino a su fronte mannu e a Santa Croce. C’erano il vescovo di Alghero- Bosa Mauro Maria Morfino, il parroco Battista Mongili, il sindaco Salvatore Pes, Luisa Carta e Antonello Menne presidente dell’associazione Il Cammino di Bonaria. Dopo Sedilo entro l’ estate verranno posate le pietre in centri che ancora mancano, quindi il Cammino diventerà realtà e potrà essere percorso, 350 chilometri da Olbia a Cagliari, visitando 14 paesi, tra paesaggi mozzafiato, ambienti incontaminati, chiese e luoghi di culto. ( s. c. )

