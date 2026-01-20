VaiOnline
Baronia.
21 gennaio 2026 alle 00:33

Posada, un comitato per Abba Luchente 

A Siniscola area industriale senz’acqua per un guasto: disagi per le imprese 

Nella zona industriale di Siniscola all’emergenza meteo si somma un problema che sta mettendo in seria difficoltà le aziende: da giorni i proprietari degli stabilimenti sono costretti a fare i conti con rubinetti completamente a secco. Una situazione paradossale che rischia di aggravare ulteriormente il quadro già critico. L’assenza di acqua industriale sta, infatti, creando pesanti disagi alle linee produttive.

Il guasto

A chiarire l’origine del problema è il Consorzio industriale, dalla cui sede fanno sapere che, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dell’ente, i grandi vasconi destinati all’approvvigionamento dell’acqua industriale si sono incomprensibilmente svuotati. Il personale della Zir è pronto a intervenire per individuare le cause del guasto e ripristinare il servizio, quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Nel frattempo, i disagi per le linee produttive proseguono.

Il comitato

Intanto, continua a far discutere la nuova diga di Abba Luchente. Se nei giorni scorsi il movimento Abbanostra di Siniscola ha manifestato la propria contrarietà all’esecuzione del nuovo sbarramento artificiale a monte di quello del Maccheronis, in quanto a loro dire non indispensabile per risolvere la questione dell’approvvigionamento idrico del territorio, di contro a Posada si è costituito il comitato “Abba Luchente”. L’organismo, che raccoglie allevatori, agricoltori, imprenditori, amministratori pubblici e semplici cittadini, intende promuovere azioni di sostegno alla realizzazione della nuova diga, organizzando dibattiti, convegni, studi o semplici incontri, al fine di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza strategica di tale opera. «Anche se sarebbero necessari interventi urgenti sulle reti e sulle condotte, che perdono quasi il 50 per cento dell’acqua durante l’adduzione - spiega il portavoce e consigliere provinciale Giorgio Fresu - il progetto della nuova diga resta l’obiettivo da raggiungere per garantire il contrasto alle crisi idriche, di fronte alle quali l’attuale diga di Maccheronis non è sufficiente». Per il nuovo movimento «anche il sovralzo della stessa diga, il cui completamento dei lavori è previsto nella migliore delle ipotesi a fine 2027, non è più sufficiente ad assicurare l’apporto idrico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

