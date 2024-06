Posada intona “Overdose D’Amore 2024” I video dei fans per Salmo e Zucchero 

Tempo di duetti per Salmo. Dopo il joint album “CVLT” insieme a Noyz Narcos, con cui il 17 agosto tornerà nella sua Olbia live al Red Valley Festival, infatti, il rapper, classe ’84, è tornato a cantare con Zucchero, per festeggiare i 35 anni di “Overdose (D’amore)”.

Nata da un’idea di Salmo, “Overdose D’amore 2024” è la nuova versione del grande successo di Sugar e, da ieri, è in rotazione radiofonica, accompagnata da un video su YouTube, che omaggia anche la Sardegna, con le immagini realizzate dai fan, utilizzando gli smartphone, a Posada, ma anche in Marocco, a Los Angeles, Città del Messico, Shanghai.

Una strana coppia sulla carta Salmo e Sugar, ma questa “Overdose D’amore 2024” è la conferma di un sodalizio, animato da grande stima reciproca e dalla voglia, dopo avere più volte condiviso il palco, di tornare a divertirsi insieme. «Salmo è un fenomeno: intelligente, veloce, schietto, verace, ironico e grande comunicatore. Mi riconosco in lui, in quello che scrive e pensa e gli sono grato per i tributi che mi ha dedicato, prima con “Diavolo in Me” e ora con “Overdose (D’Amore)”. Thank you my friend», ha detto Zucchero, al via domani con 5 date negli stadi italiani. «Sono molto felice di questa collaborazione con un artista che stimo e con cui ho avuto fin da subito un feeling artistico e umano», ha concluso Salmo. «“Overdose (D’Amore)” è un brano che sento tanto. E mai come in questo momento ce n’è bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA