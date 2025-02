Posada aperta ai pellegrini, c’è l’accordo 

Per dieci anni ancora la posada di Pitzinurri-Ingurtosu potrà accogliere i pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara. Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, e il presidente della Fondazione, Mauro Usai, hanno trovato l’accordo per il rinnovo della cessione in comodato d’uso gratuito dell’ex alloggio dei minatori. La novità è che la disponibilità del Comune è solo per la parte dell’immobile riservata all’ospitalità dei pellegrini, mentre il locale annesso, utilizzato come bar, verrà gestito separatamente.

«La scelta – dice Salis – è legata esclusivamente ad aprire tutto l’anno un bar, non solo per le tappe del Cammino ma per chiunque sia di passaggio in quella zona e magari si ferma nel vicino parchetto».

Una proposta condivisa da Usai: «Poiché l’attività della posada è quella di offrire ai pellegrini escursionisti l’ospitalità a fine tappa – scrive – la stessa ben si sposa con l’eventuale attivazione del bar che andrebbe ad offrire un ulteriore servizio ai nostri utenti».

Ora il Comune ha attivato le procedure per affidare la gestione del locale a un imprenditore. Per la separazione fisica, invece, tra la posada e le relative utenze, la Fondazione è pronta a fare la sua parte nelle opere necessarie a rendere funzionali gli spazi alle due attività. (s. r.)

