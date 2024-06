Posa della fibra ottica, il cantiere va veloce 

Proseguono i lavori di posa della fibra ottica a Ilbono. In questi giorni gli interventi interessano via Nazionale. I lavori eseguiti da Sialt sono giunti al 10 per cento del totale. Una tecnologia che permetterà di trasmettere grandi quantitativi di dati a una velocità altissima. I cavi arriveranno in tutte le case. «Siamo felicissimi dell’arrivo della connessione veloce – spiega il sindaco Giampietro Murru – avremo la fibra da un giga nelle nostre abitazioni e supereremo le criticità legate alle vecchie tecnologie. I lavori procedono correttamente con i dovuti rispristini