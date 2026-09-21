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Santo Stefano.
22 settembre 2026 alle 00:33

Posa del collettore fognario, ancora disagi per il cantiere 

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Continuano i disagi in viale Colombo e nel quartiere di Santo Stefano. Il traffico, già caotico nei mesi estivi, è aumentato con l’apertura delle scuole e la chiusura ormai da mesi del tratto di via Della Musica da via Palestrina a via Boito, per i lavori di Abbanoa al collettore fognario, sta mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti costretti a sobbarcarsi lunghi giri tra le strade interne per raggiungere da via Turati, l’altro tratto di via Della Musica in direzione Poetto. Riaperto infatti il primo tratto tra via Turati e via Nenni, da qui non si può più procedere dritti per via dell’ingombro del cantiere infinito.

«I lavori per la realizzazione del collettore sono finiti nei tempi previsti», spiegano da Abbanoa, «ma non si può chiudere il cantiere prima di concludere tutte le verifiche sulla funzionalità di tutto lo schema». Verifiche che erano cominciate già nelle scorse settimane e di cui allo stato attale non c’è la data della conclusione. A risentirne è anche viale Colombo dove converge tutto il traffico che dovrebbe passare per via Della Musica diretto al Poetto perché per evitare di infilarsi tra le stradine intermedie, chi arriva da viale Marconi preferisce andar dritto per viale Colombo.

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