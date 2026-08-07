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Sant’Antioco.
08 agosto 2026 alle 00:16

Posa dei pali ultimata, ora l’illuminazione nel canale navigabile 

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Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per il completamento dei segnalamenti marittimi nel canale navigabile della laguna di Sant'Antioco. L’intervento, promosso dalla Provincia del Sulcis Iglesiente in collaborazione con il Comune di Sant'Antioco, sta entrando nella fase conclusiva e punta a garantire una navigazione più sicura anche durante le ore notturne. Nei giorni scorsi è stata completata gran parte della posa dei pali di segnalazione che delimitano il canale. All'appello manca ormai soltanto l'installazione dell'impianto di illuminazione previsto dal progetto, elemento fondamentale per consentire alle imbarcazioni di individuare con chiarezza il percorso anche dopo il tramonto. «Si intravvedono i primi risultati - ha detto il sindaco Ignazio Locci - resta da inserire l’illuminazione, così come previsto, ma ormai il più è fatto. L’ultimazione dei lavori sulla carta è prevista entro il 21 agosto, quindi siamo a buon punto». L’intervento rappresenta il completamento di un percorso avviato per migliorare la sicurezza della navigazione nella laguna, rispondendo a un’esigenza manifestata da diportisti, operatori della pesca e utenti del canale. Anche dai banchi dell'opposizione arriva un giudizio positivo sull’avanzamento dell'opera. «Una risposta concreta che arriva a completamento di un’azione congiunta che ha coinvolto tutti, proprio per dare una risposta concreta non solo ai nostri concittadini ma più in generale a tutto il territorio», è il commento della capogruppo di opposizione, Ester Fadda.

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