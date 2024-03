Posa dei cavi per la fibra ottica: parte la rivoluzione 

Quelli che attendono i residenti di San Sperate sono mesi di lavori sulle strade, con relative modifiche alla circolazione dei veicoli. Alla base delle operazioni c'è la posa dei cavi in fibra ottica, quelli che permetteranno sulla carta ai residenti di accedere alla linea Ftth, la connessione ultraveloce. Si parte da via Santa Suja, dove gli interventi continueranno fino al 26 marzo, ma poi si continuerà con via Azuni, via Garau, via Karalis, via Amsicora e via Antas sino alla fine di aprile. E queste sono solo le prime delle 69 strade totali interessate dei lavori. Quando gli operai raggiungeranno via Olioni sarà già fine novembre. In tutte le strade si procederà con un taglio stradale della larghezza di 10 centimetri che, una volta posati i cavi in fibra, sarà tappato. Nell’ordinanza comunale si rende noto che verranno istituiti “divieti di sosta e transito con restringimento carreggiata, e all’occorrenza sensi unici alternati (da regolamentare con movieri o semafori da cantiere) nelle vie e per i giorni indicati in allegato nel tratto interessato ai lavori”. Ogni modifica alla viabilità, come specificato nello stesso documento, dovrà essere notificata almeno 48 ore prime.