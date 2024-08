Portu Maga, dove l’acqua non arriva 

«Vivere di turismo a Portu Maga è un obiettivo possibile ma senza acqua potabile nessuno progetto può stare in piedi»: Gianni Lussu, amministratore unico del Comprensorio Costa Verde, ancora una volta denuncia «l’emergenza idrica infinita» di quest’angolo di Sardegna. Punta il dito contro il Comune di Arbus e Abbanoa: «Il rischio paventato un mese fa, ovvero restare con i rubinetti a secco, complice la siccità dell’anno, è diventato realtà: nei giorni scorsi abbiamo appreso che la condotta idrica è sovradimensionata. Hanno utilizzato dei tubi più grandi del fabbisogno e l’acqua clorata, non scorrendo nella quantità prevista, potrebbe perdere i requisiti prescritti dalla norma».

I solleciti

L’ultima puntata di una telenovela che parte dal 2007 è iniziata ad aprile con una nota inviata da Lussu al sindaco Paolo Salis, sollecitata poi a luglio, per segnalare il rischio di dover chiudere le case. «Da mesi – ricorda Lussu – siamo costretti al trasporto dell’acqua, 150 metri cubi al giorno. Un viavai di autobotti da Torre dei Corsari a Portu Maga, nel traffico caotico dell’estate. Abbiamo chiesto al sindaco di farsi carico della problematica e attivare un immediato confronto con i dirigenti di Abbanoa. Una soluzione anche per un breve periodo, in attesa delle piccole opere di completamento della condotta. Non solo per il nostro Comprensorio, ma anche per la vicina borgata di Gutturu ‘e Flumini, che soffre la sete come noi».

Il rischio cloro

Il campanello di allarme ha richiamato l’attenzione del sindaco, che nei giorni scorsi ha incontrato nella sede del Comprensorio gli amministratore dei diversi condomini. «Per l’ennesima volta – ha detto Salis – ho affrontato la questione con i dirigenti di Abbanoa. La situazione sta in questi termini: intanto la condotta idrica realizzata non è stata ancora collaudata, poi, a lavori ultimati, ci si è resi conto che i tubi posti sono sovradimensionati rispetto al programma iniziale, quando era prevista la nascita di nuovi villaggi, con imprenditori pronti a investire in questo tratto di litorale. Un’idea progettuale rimasta sulla carta».

Salis ha spiegato che «l’allaccio alle singole case per il momento è rinviato. Il rischio è legato alla presenza del cloro nell’acqua, scorrendo meno del previsto potrebbero verificarsi reazioni dannose».

Il silenzio di Abbanoa

Sulla vicenda, il gestore unico del Servizio idrico integrato, interpellato più volte, sceglie la strada del silenzio. All’inizio dell'intervento, però, i tecnici della società avevano comunicato l’importanza delle dimensioni dei tubi da utilizzare nella rete: «L'intera sistema idrico sarà dotato di apparecchiature per il telecontrollo che monitoreranno portate e pressioni dell’acqua. La grandezza delle tubature è stata definita tenendo conto dei residenti, 30 mila presenze nella stagione estiva».

Resta da spiegare perché l’impegno non è stato mantenuto, considerato che il completamento dell’impianto da Funtanazza a Gutturu ‘e Flumini e a Portu Maga è recente. «Sono in attesa – conclude Salis – di conoscere le soluzioni adottate. L’impegno è evitare di dover essere ricevuto dal prefetto e dall'assessore ai Lavori pubblici».

