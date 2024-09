Portu Maga,  annega una turista 

Una turista irlandese è morta ieri tra le onde di Portu Maga. La donna, classe 1962, era in vacanza da qualche giorno nella località della Costa Verde insieme al marito. La pensionata è entrata in acqua e, benché si sia fermata a pochi passi dalla battigia, non è riuscita a uscire rimanendo vittima della burrasca.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Capitaneria di porto di Oristano, un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso: ma tutto è stato inutile, i soccorritori non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo.

Proprio ieri sulla Costa Verde è stato il primo giorno senza il salvamento a mare del Comune di Arbus: in servizio, ma solo nelle spiagge di Piscinas, Pistis e Torre dei Corsari e in alcune fasce orarie per pochi giorni alla settimana, ci saranno fino alla fine del mese solo i bagnini pagati dal gestore dei parcheggi. ( s. r. )

