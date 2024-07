Portu Maga a secco: vacanze a rischio 

«La crisi idrica a Portu Maga, villaggio turistico sul litorale di Arbus, non può passare inosservata, rischia di compromettere la stagione balneare con una grave ricaduta economica per i proprietari delle case estive e di immagine per l’intero territorio». Gianni Lussu, presidente del comprensorio Costa Verde, paventa il rischio che «oltre mille famiglie saranno costrette a chiudere le porte delle villette e qualcuno dovrà mandare a casa gli ospiti». Dunque l’appello al sindaco, Paolo Salis: «Attendiamo la soluzione immediata del problema, siamo disposti a collaborare».

Non c’è acqua

A Portu Maga, responsabile dell’emergenza è la siccità ma anche la gestione dell’acqua di Abbanoa. «In questa borgata – ricorda Lussu – l’acqua potabile non c’è mai stata. Un’assenza importante che fino a due anni fa poteva essere giustificata dalla mancanza della condotta idrica, ma ora non più: i lavori sono finiti, l’impianto attraversa tutto il villaggio, purtroppo all’asciutto. Eppure la condotta è collegata al potabilizzatore che fornisce tutto il litorale. Basterebbe aprire una valvola per far scorrere dentro i tubi la risorsa idrica fino a noi». Il paradosso è che in questi giorni il Comprensorio, per una dotazione idrica minima per i condomini e per le attività produttive, acquista l’acqua proprio da quell’utenza destinata a Portu Maga, trasportata con le autobotti, come se la condotta non ci fosse. «Una situazione – aggiunge Lussu – che non può essere sostenibile nel medio-lungo periodo in termini di costi. È anche inimmaginabile ipotizzare la circolazione di mezzi di così grandi dimensioni nelle nostre strade in estate quando il traffico turistico è intenso».

L’emergenza

Dal pozzo, ormai quasi in riserva, da alcuni giorni l’acqua prelevata è di qualità pessima. La preoccupazione è legata al fatto che questo sta comportando grossi problemi all’impianto di potabilizzazione e in breve tempo il Comprensorio sarà costretto ad avviare un rigido programma di razionamento. Alla richiesta di aiuto, Salis risponde: «Ho sentito i dirigenti di Abbanoa, la questione é legata a un contenzioso con la ditta che ha eseguito i lavori. Di fronte all’emergenza, sarà mio compito attivarmi subito per l’erogazione dell’acqua».

Le reazioni

Anche gli operatori turistici lamentano una situazione insostenibile, nonostante 30 anni di lavori a singhiozzo, milioni di fondi pubblici spesi per spegnere la sete sulla Costa Verde. «In questo caso – dice il titolare dell’hotel Corsaro Nero, Gigi Largiu – non abbiamo avuto molte alternative, ci riforniamo con le autobotti. Noi non possiamo aspettare, se anche adesso si trovasse la strada giusta da percorrere per combattere la siccità, i risultati dovrebbero arrivare in giornata. Abbiamo aspettato troppo tempo».

