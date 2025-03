Portovesme, trenta licenziamenti 

«L’azienda non è più in grado di sostenere questa situazione. Vi comunico la richiesta di poter condividere la procedura di licenziamento». Parole di Giorgio Ciccu della Cq Nol srl, rappresentante di una delle imprese d’appalto nello stabilimento della Portovesme srl. Nei giorni scorsi ha convocato i sindacati per comunicare che l’azienda non è più in grado di sostenere il peso della crisi.

La lettera

«La Cq Nol – si legge nelle lettera inviata ai sindacati – ha attualmente in occupazione il venti per cento della forza lavoro complessiva e al momento ha in corso una cassa integrazione che dovrebbe coinvolgere 30 lavoratori al giorno, come da verbale sottoscritto con il ministero del Lavoro. Lo stesso strumento sociale è stato previsto attraverso l’anticipazione da parte della Cq Nol». Nella comunicazione ai sindacati l’azienda segnala la precarietà delle condizioni lavorative «derivate dalla poca occupazione del personale, che l’azienda non è più in grado di sostenere viste le notevoli riduzioni degli appalti che stanno mettendo a rischio la tenuta economica aziendale, dichiaro, non essendo più in grado di sostenere il peso economico, lo stato di crisi e vi comunico la richiesta di condividere la procedura di licenziamento collettivo, vista come unica soluzione per salvaguardare la forza lavoro rimanente».

I sindacati

I sindacati affermano la loro contrarietà alla volontà dell’azienda di procedere con i licenziamenti. «Prendiamo atto della gravità della situazione che si registra all'interno della Glencore – dice Giuseppe Masala della Fsm Cisl – chiediamo alla politica nazionale e regionale di perseguire e attuare le produzioni più volte dichiarate strategiche per il paese». «Un segnale preoccupante – afferma Roberto Forresu della Fiom Cgil – purtroppo ci sono tante altre aziende che stanno manifestando gli stessi problemi. Abbiamo tante segnalazioni e per questo ribadiamo la necessita di un intervento da parte di Governo e Regione». «La mancanza di commesse – dice Renato Tocco della Uilm Uil – ha portato a questa situazione. Abbiamo cercato di far cambiare idea all’azienda. Lunedì riprende la mobilitazione. Si trovi subito una soluzione e si sostenga chiunque è interessato a investire nel polo industriale». (f. p.)

