Portovesme srl, vertice il 24 marzo 

Il tavolo ministeriale sulla Portovesme srl è stato convocato per il 24 marzo, a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo presiederà la sottosegretaria con delega alle crisi d’impresa Fausta Bergamotto: sono convocati Regione, Portovesme srl e organizzazioni sindacali.

L’attesa

Una buona notizia dopo che la giornata di ieri era cominciata con una nota congiunta delle segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil e delle segreterie dei Chimici Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil che annunciavano una nuova protesta a Roma. «Sono passati più di dieci giorni - si legge nella nota - da quando i lavoratori hanno lasciato l’occupazione della ciminiera ma ancora non si intravvedono soluzioni al problema». Nel pomeriggio, in extremis, mobilitazione congelata in attesa del vertice. Intanto, nei giorni scorsi, lo staff del ministero ha incontrato anche Mark Bedard, il responsabile della divisione Zinco della Glencore, che ha confermato l’impegno della multinazionale a riavviare le produzioni a fronte di un prezzo dell’energia calmierato. Dunque grande attesa per la proposta che il governo presenterà al tavolo:«C’è molta preoccupazione, c’è un problema da risolvere e bisogna farlo in tempi molto rapidi - dice Emanuele Madeddu, segretario Filctem Cgil - lo scenario cambia ma confermiamo il coordinamento sindacale all’inizio della prossima settimana». Occhi puntati al vertice a Roma. «Ci aspettiamo almeno di conoscere gli strumenti che siano in grado, in tempi ragionevoli - dice Enzo Lai, segretario Femca Cisl - di far ripartire lo stabilimento». Si conosceranno i frutti delle ultime interlocuzioni: «Non ci aspettiamo la soluzioni definitiva a un problema così complesso, ma ci dovranno illustrare le strade da seguire - dice Pierluigi Loi, segretario Uiltec- una di quelle più efficaci per tempistica e risultato sarebbe un decreto per la superinterrompibilità». In fabbrica la preoccupazione è tanta: «Con la fermata di buona parte degli impianti e la cassa integrazione a rotazione per tutti - dice Fabrizio Floris,rsu Filctem Cgil - centinaia di famiglie si trovano in grande difficoltà. Essenziale che gli impianti ripartano».

Il lavoro

A proposito della convocazione, il deputato di Fratelli d’Italia Gianni Lampis sottolinea che «è importante affermare il principio secondo il quale la strategicità delle produzioni dei siti Glencore non può comportare una diminuzione degli attuali livelli occupazionali sia diretti che dell’intero indotto. Uno scenario che comporterebbe devastanti conseguenze sociali nei territori del Sulcis e del Medio Campidano, già fortemente provati da una crisi economica che da anni logora queste comunità». Vicinanza ai lavoratori è stata espressa dall’Anpi Carbonia:«Piena solidarietà ai lavoratori diretti e indiretti della Portovesme srl - in lotta per evitare la cig e i licenziamenti e la chiusura dello stabilimento».