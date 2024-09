Portovesme srl,  vertice al ministero  contro la chiusura 

Compatti in vista della riunione di oggi a Roma sulla vertenza Glencore: la Giunta, il Consiglio regionale, i Comuni del territorio, i sindacati e i lavoratori. Ieri l’Assemblea sarda ha approvato all'unanimità un ordine del giorno unitario (prima firma del presidente della commissione Attività produttive Antonio Solinas) da portare al ministero del Made in Italy, dopo l'annunciata chiusura da parte di Glencore della linea zinco nello stabilimento di Portovesme. Al tavolo in programma alle 18 parteciperanno l'azienda, il ministro Urso con la sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto, la ministra del Lavoro Marina Calderone, l’assessore all’Industria Emanuele Cani.

L’impegno

L’odg votato ieri è un impegno per la Giunta perché adotti «tutte le necessarie e opportune iniziative affinché la Glencore tenga fede agli impegni assunti con le parti sociali, con la presentazione del piano industriale». Un mandato forte e bipartisan all’esecutivo e in particolare a Cani che oggi sarà a Roma. E che ieri ha sottolineato: «La priorità è tenere gli impianti aperti, noi andremo lì a ribadire questo concetto. Sembra che anche il Governo sia abbastanza orientato su questa posizione». In ogni caso, «se Glencore non dovesse tornare sui suoi passi, noi cercheremo altre strade, nell'interesse dei lavoratori e delle loro famiglie. Ma per noi oggi l'interlocutore è Glencore».

Lo sciopero

Ieri, alla vigilia dell’incontro romano, i sindacati della Portovesme srl hanno indetto una giornata di sciopero. Obiettivo: impedire la serrata dell’impianto zinco. Era ancora notte, quando i primi striscioni che annunciavano la protesta, sono comparsi davanti ai cancelli dello stabilimento. Con l’arrivo del giorno, i lavoratori, assieme agli amministratori del territorio, si sono radunati nel piazzale della fabbrica per una breve assemblea, prima della partenza a Cagliari per la seduta del Consiglio regionale Cagliari. «Questa fabbrica rappresenta l’intero territorio, è questo il messaggio che deve passare», ha affermato Franco Bardi della Cgil, «e a Roma deve arrivare una sola voce: lo stabilimento deve rimanere in marcia». Roberto Forresu, Cgil, ha detto di non credere in una soluzione rapida: «Probabilmente l’incontro che si terrà a Roma non sarà definitivo, riusciremo a vincere questa battaglia solo restando uniti e con la partecipazione di tutti». Anche Renato Tocco della Uil ha richiamato tutti all’unità: «La politica deve essere presente e prendere posizioni forti». Per Antonello Saba della Cisl, «il governo si deve rendere conto che il nostro territorio è un pezzo importante dell’industria sarda». Davanti ai cancelli anche i sindaci. «Il futuro diventa più incerto senza una posizione chiara e forte delle istituzioni», ha dichiarato il primo cittadino di Portoscuso Ignazio Atzori, «la Glencore non si fa scrupolo di portare avanti una dismissione mascherata, e non dobbiamo farci prendere in giro con progetti che portano solo alla perdita di posti di lavoro». Dopo il via libera all’ordine del giorno, gli stessi sindacati hanno ammesso che dal Consiglio regionale è arrivato «un atto politico forte».

