Portovesme srl, una società pubblica al posto della Glencore? 

Riavviare la produzione nello stabilimento di Portovesme e far ripartire la fonderia di San Gavino. Valutare quale sia realmente il progetto di riconversione che la Glencore vorrebbe avviare alla Portovesme srl. Fare il punto sulle bonifiche di cui sino a oggi si è parlato davvero poco e, infine, capire se nel futuro della fabbrica di Portoscuso possano esserci alternative pubbliche alla gestione svizzera. Sono questi i quattro punti su cui dovrà cimentarsi il gruppo di lavoro costituito dopo l’ultimo vertice che ha visto riuniti Governo, Regione, Comune e sindacati.

Il riavvio

«L’obiettivo comune di Regione e Governo è quello di salvaguardare l’occupazione e garantire la ripresa di tutte le produzioni, strategiche per il Paese», ha sintetizzato il presidente della Regione, Christian Solinas, durante il tavolo ministeriale rimarcando anche quanto affermato dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto ovvero che «non si possono continuare a chiedere aiuti di Stato se non si parla di riavvio degli impianti di Portovesme e San Gavino». Anche i sindacati su questo sono stati molto decisi: «Per lungo tempo - ha detto il segretario della Cgil Fausto Durante - l’aumento dei costi dell’energia è stata la motivazione addotta dall’azienda per giustificare il fermo degli impianti, dire oggi che anche prezzi più bassi non permettono di considerare la ripresa del lavoro significa esprimere indirettamente l’intenzione di non riprendere le produzioni di piombo e zinco a Portovesme». E questo come hanno anche rimarcato le segreterie di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil «Non può essere accettato».

Riconversione

Tanto si è dibattuto sul tema della riconversione, ma su questo fronte i dati preoccupanti emersi nel vertice sono almeno due ed entrambi sostanziali. Prima di tutto il progetto, se tale può essere definito, è ancora in fase embrionale e oggi c’è fame di lavoro. E poi c’è la questione ambientale: come hanno spiegato sia la sottosegretaria sia Solinas, c’è da affrontare il tema degli scarti tossici non ancora normati in gran parte del mondo: «Sappiamo infatti che le black mass sono un rifiuto pericoloso, tanto che al momento il trattamento di lisciviazione viene effettuato solo in Cina. – ha detto Solinas – Manca una normativa nazionale e comunitaria che dia indicazioni».