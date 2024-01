Portovesme srl, un anno trascorso tra promesse vane 

«Operai degli appalti della Portovesme srl in stato di agitazione: occorre scongiurare il blocco degli impianti». Erano i primi di gennaio di un anno fa quando i sindacati organizzarono una manifestazione dopo l’avvio di un conto alla rovescia che fece tremare i polsi a circa 1.500 famiglie del Sulcis Iglesiente. Erano giorni in cui la linea zinco della fabbrica, l’unica ancora in attività nel polo industriale di Portovesme, aveva già dimezzato la sua attività da mesi e la Glencore attendeva risposte sul costo dell’energia schizzato alle stelle: «Senza un taglio dei costi – era stata chiara l’azienda – anche la linea piombo sarà destinata a fermarsi a fine mese». Da quel conto alla rovescia, che si chiuse con un nulla di fatto, sono passati dodici mesi di proteste e promesse vane: le paure di quelle migliaia di persone si sono tramutate in realtà.

La situazione

«Oggi alla Portovesme srl la linea piombo, fonderia di san Gavino compresa, è totalmente ferma, – analizza il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - la linea zinco è ai minimi storici, funzionano i forni Waelz che utilizzano come materia prima i fumi d'acciaieria e il progetto sperimentale di riconversione per la lavorazione della black mass, dopo la richiesta di Valutazione d’impatto ambientale, è stato dirottato verso altri lidi. Restano mille interrogativi sul progetto più vasto, sempre legato al litio, sul quale in primavera dovremmo saperne di più, ma si tratta comunque di piani soggetti a rigidi percorsi autorizzativi finalizzati al rispetto della salute pubblica e dell’ambiente». Tradotto in forza lavoro: «Gli interinali non sono più rientrati in fabbrica e molti hanno anche smesso di sperarci e hanno cercato altro nel Sulcis e anche fuori dall’Isola – riassume Fabrizio Floris della rappresentanza sindacale unitaria in fabbrica – e i diretti sono in cassa integrazione, chi totale chi a rotazione, a seconda delle esigenze degli impianti . Si lavora nella totale incertezza sul futuro e anche chi stava per andare in pensione, con le nuove norme appena entrate in vigore, vede allontanarsi quella speranza».

Il futuro

Anche le promesse ormai lasciano il tempo che trovano, e dire che in passato nei periodi pre-elettorali i cancelli delle fabbriche erano tra i posti privilegiati dove i candidati si battevano il petto promettendo cambiamento e futuro roseo in cambio del voto. Oggi non si vede nessuno: «Difficile credere alle promesse – dice Federico Sireus, ex operaio interinale che un anno fa balzò agli onori della cronaca per un accorata lettera (a cui seguì risposta altrettanto accorata con promessa d’impegno) al presidente della Regione Christian Solinas – purtroppo quando ti manca lo stipendio e un orizzonte in cui sperare di ritrovarlo, devi rimboccarti le maniche e personalmente è quello che ho fatto dopo tanta attesa: mi sono proposto a un’altra azienda, la Rwm, e sono stato assunto. Come me una decina di colleghi. Altri hanno lasciato la Sardegna». Per tanti bussare alla Caritas e ad altre associazioni di volontariato è rimasta l’unica alternativa: «Non mi vergogno di ammetterlo – dice Carla Locci, moglie di un operaio – ci hanno lasciato senza risposte e senza speranza. Il tavolo al ministero, al quale erano seduti i rappresentanti della Regione, del Governo, dei sindacati e i sindaci non viene convocato da lungo tempo e tutto fa pensare che (forse) se ne riparlerà dopo il voto di febbraio: «La campagna elettorale è importante, ma la preparazione per il voto non può essere una valida scusa per rimandare impegni così cruciali – dice don Antonio Mura, responsabile della Pastorale del lavoro per la diocesi di Iglesias – la gente non aspetta nuovi impegni, si accontenterebbe di vedere realizzati i programmi delle passate campagne elettorali visto che nemmeno una promessa è stata mantenuta».

La richiesta

Ieri le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente al ministero delle imprese e del Made in Italy per la vertenza Portovesme srl. «In questi tre mesi – si legge nella nota di Cgil, Cisl e Uil – sono sopraggiunte alcune novità sulle quali è urgente fare il punto».

