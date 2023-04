Portovesme srl, trattativa in stallo 

I sindacati La giornata è trascorsa senza risposte, i lavoratori aspettano di sapere cosa succederà alla Portovesme srl. «Non sappiamo come è andata - dice Nino D’Orso, segretario regionale della Femca Cisl - ma il fatto che la riunione sia durata così tanto è il segno che, come auspicavamo, le parti si stanno confrontando. Aspettiamo domani, il nostro obiettivo è che si arrivi presto ad una conclusione positiva della vertenza».

Al termine dell’incontro al Mimit tra la sottosegretaria Fausta Bergamotto e i vertici europei di Glencore non filtra nessuna notizia, nessun dettaglio sui temi toccati in una riunione fiume andata avanti per circa sei ore e aggiornata ad oggi. All’ordine del giorno c’è la crisi della Portovesme srl, azienda della Glencore da un anno alle prese con il caro energia. Produzione di zinco dimezzata, reparto piombo e fonderia di San Gavino fermi con circa 1.200 lavoratori in cassa integrazione. Cosa si sono detti governo e Glencore nel lungo incontro di ieri? Potrebbero avere iniziato un dialogo sull’emergenza del presente (caro energia e impianti fermi) e sul progetto di riconversione che punta al litio oppure le due parti potrebbero avere posizioni così distanti che è stata necessaria un’intera giornata, con aggiornamento necessario per questa mattina. «Attendiamo con molta apprensione e fiducia - ha detto il presidente Solinas - l’esito di un confronto che per noi può avere solo un esito: il mantenimento delle attività e di tutti i livelli occupazionali fino all’avvio di un processo di riconversione industriale del quale attendiamo di conoscere il progetto».

Una lunghissima giornata d’attesa finita senza risposte, a parte la certezza che il confronto tra Glencore e governo continuerà questa mattina.

L’attesa

I sindacati

Insomma, in attesa di conoscere i dettagli dell’incontro e i termini del confronto tra governo e Glencore, l’unica certezza è che la riunione riprenderà questa mattina. «Sicuramente le parti hanno iniziato un dialogo che è andato avanti per ore e che continuerà - dice Pierluigi Loi, segretario regionale della Uiltec - e questo aspetto, rispetto ai vertici precedenti a cui abbiamo assistito, è positivo». Nei giorni scorsi il governo ha prorogato il credito d’imposta per altri tre mesi, fissandolo al 20 per cento (invece del precedente 45 per cento) e istituendo un fondo da 2 milioni di euro per le imprese energivore in crisi di Sardegna e Sicilia. Temi che probabilmente sono stati affrontati ieri. «Non conosciamo i contenuti - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil - ma è durato sei ore con un aggiornamento a domani, vuol dire che si sta parlando ma che ancora non si è trovata la quadra. Auspichiamo che la soluzione arrivi al più presto». La speranza accomuna tanti commenti: «Aspettiamo con pazienza - dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl - è un segnale positivo che ci sia un dialogo in corso». Una giornata infinita di attesa a Portovesme: «C’erano parecchi argomenti da trattare nel vertice», dice Patrizio Cancedda, delegato Uiltec nella rsu. Oggi si ricomincia. «È il segno che c’è un dialogo in corso tra governo e Glencore», commenta Fabrizio Floris, delegato Filctem Cgil nella rsu.

