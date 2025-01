Portovesme srl, sussidi fino ad aprile 

Cassa integrazione confermata fino ad aprile 2025 per i dipendenti diretti della Portovesme srl, tutti coinvolti in un piano di ammortizzatori sociali a rotazione dopo la fermata della linea zinco avvenuta poco prima di Natale.

L’incontro

Ieri mattina si è svolto l’incontro tra Ministero del Lavoro, organizzazioni sindacali, Portovesme srl, assessorato regionale al Lavoro e Confindustria, concluso con la ratifica del preaccordo di giovedì in Confindustria. «In seguito ad un importante lavoro – scrive la Rsu della Portovesme srl – sono stati confermati ulteriori quattro mesi di cassa integrazione, fino ad aprile 2025. Nasce da subito la necessità di pensare a strumenti che guardano al futuro nei diversi scenari possibili».

Il caso Portovesme srl è al momento l’emergenza del polo industriale, ma non è l’unica considerando che anche Sider Alloys ed Eurallumina, pur da prospettive diverse, attendono una soluzione che possa finalmente rilanciare le produzioni. Tutte le tre vertenze saranno in discussione al tavolo convocato dal Mimit per il 17 gennaio con la Regione per un confronto istituzionale sui dossier industriali del Sulcis. Ieri, inoltre, è arrivata la convocazione del Ministro Adolfo Urso per Eurallumina e Sider Alloys.

I tavoli

Il tavolo su Eurallumina si terrà il 20 gennaio alle 15 e sarà l’occasione per fare il punto anche sulle sanzioni legate alla guerra Russia-Ucraina. Una sentenza del Tar del Lazio a novembre ha scongelato i conti della società di proprietà dei russi della Rusal, sentenza poi sospesa da un’ordinanza del Consiglio di Stato in attesa della pronuncia cautelare del 14 gennaio.

Anche per Sider Alloys c’è una convocazione specifica, per il 30 gennaio al Mimit. Un incontro invocato dai sindacati e dai lavoratori, dopo il mancato pagamento delle tredicesime e lo slittamento di una settimana del rientro a lavoro. Nuove tensioni che si aggiungono a quelle dei mesi scorsi, con scioperi e proteste per ritardi nei pagamenti ai dipendenti e ai fornitori. Le segreterie territoriali dei metalmeccanici del Sulcis Iglesiente hanno chiesto una svolta nella vertenza, sette anni dopo l’arrivo della Sider Alloys a Portovesme, sollecitando il Governo ad esplorare nuove strade che possano portare alla ripresa della produzione di alluminio.

RIPRODUZIONE RISERVATA