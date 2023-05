Portovesme srl, sindaci a Roma 

Nuova riunione del gruppo di lavoro sulla Portovesme srl, oggi pomeriggio a Roma. All’incontro convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy parteciperanno, oltre alla sottosegretaria Fausta Bergamotto, la Regione, le organizzazioni sindacali e la Portovesme srl.A differenza della riunione precedente, dovrebbero essere al tavolo anche i sindaci di Portoscuso Ignazio Atzori e di San Gavino Carlo Tomasi, che hanno chiesto espressamente di essere coinvolti nella discussione su presente e futuro dei siti sardi della Glencore.

Il tavolo

Nel nuovo confronto in programma oggi, a partire dalle 14,30, si dovrà entrare nei dettagli di tempi e numeri dell’impianto pilota del litio ma anche verificare a che punto sono gli studi sull’ipotetica riconversione. Altro aspetto su cui si attende chiarezza è l’ipotesi di riavvio della linea zinco, su cui l’azienda avrebbe fatto un apertura. Al momento tutti i lavoratori della Portovesme srl sono in cassa integrazione a rotazione, la fonderia di San Gavino è chiusa mentre a Portovesme si è fermato l’impianto del piombo e la produzione di zinco è stata ridotta.

La fonderia

Il sindaco di San Gavino si farà portavoce di un forte appello affinché la fonderia non venga dimenticata e possa essere considerata all’interno di una riconversione industriale: «Non si possono cancellare dall’oggi al domani – rimarca – oltre 90 anni di una lunga e gloriosa storia industriale. Sono troppe (più di 150) le famiglie coinvolte in una allarmante prospettiva di disastro sociale, a cui si somma la perdita di un ingente indotto su cui hanno fatto affidamento altrettanti cittadini. L’interruzione della produzione alla fonderia ha portato a un ulteriore impoverimento del tessuto sociale ed economico e alla dispersione di professionalità uniche in Italia. Il territorio del Medio Campidano ha già sostenuto tagli ingenti al comparto industriale e non può subirne dei nuovi e la professionalità dello stabilimento di San Gavino è in perfette condizioni per sostenere qualsiasi riconversione o cambiamento produttivo. In più chiediamo precise garanzie sulle bonifiche».