Portovesme srl, scontro istituzionale 

Tensione alle stelle nel polo industriale di Portovesme. Ieri dopo la telefonata del ministro Adolfo Urso alla presidente Alessandra Todde è scoppiata la polemica tra Governo e Regione. E alla fine di una giornata particolarmente movimentata è arrivata anche la comunicazione della azienda che ha annunciato l’avvio dello spegnimento del forno Waelz alle 10 di questa mattina.

La fermata

«Al fine di garantire la sicurezza del personale, gli impianti e l’ambiente – scrive l’azienda – avvieremo la fermata degli impianti». La Rsu dopo aver appreso la notizia ha replicato: «Lo stop comporterà la fermata totale delle attività; conseguenza di un’azione sconsiderata e priva di obiettivi condivisi». Questa mattina è in programma un’assemblea in fabbrica. Ieri Urso, ha invitato la governatrice «a mettere a disposizione gli strumenti di sostegno ai lavoratori, attivabili, nel caso specifico, solo dalla Regione. Oltre agli ammortizzatori ordinari previsti per le aziende, tutte le realtà produttive operanti nel Sulcis possono, infatti, beneficiare della cassa integrazione in deroga». La richiesta è stata rispedita al mittente dagli assessori al Lavoro e all’Industria, Desirè Manca e Emanuele Cani. «Gli ammortizzatori sociali sono attivi da gennaio – hanno replicato – mancano invece le risposte da parte del Governo. Tutti i lavoratori dell’indotto di Portovesme sono stati messi in sicurezza dalla Regione» . In serata il ministro Urso ha annunciato la convocazione di due riunioni tecniche di intesa con la ministra Marina Calderone e con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin «per fare chiarezza sulla situazione delle aziende dell’indotto del Sulcis, con particolare riguardo agli ammortizzatori sociali e sullo stato di avanzamento del nuovo piano di approvvigionamento energetico dell’area».

I sindacati

I sindacati insistono per chiedere un incontro urgente con il Governo. Lo ribadiscono per l’ennesima volta in una nota firmata dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Fausto Durante, Pier Luigi Ledda e Francesca Ticca: «Crediamo sia indispensabile che il Governo e la Regione accolgano l’invito che viene dal sindacato e rispondano al grido di disperazione che arriva da un territorio in estrema difficoltà che ha bisogno di attenzione, di risposte, di certezze». (red. pro.)

